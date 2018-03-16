В борьбу за приз маршала артиллерии В. Михалкина вступили лучшие командиры артбатарей общевойсковой армии ЗВО

Главная задача участников конкурса профессионального мастерства — продемонстрировать свои навыки по управлению огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», минометами «Сани» и «Поднос».

В общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) начался второй отборочный этап всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных и минометных батарей на приз маршала артиллерии В. Михалкина.

В ходе состязаний будут оценены теоретические знания офицеров и их практические навыки по тактической, специальной, технической, физической подготовке, вождению боевых машин, выполнению упражнений контрольных стрельб из автомата АК-74, пистолета Макарова и гранатомёта РПГ-7.

Главная задача участников — продемонстрировать свои профессиональные навыки по управлению огнем батарей, оснащенных самоходными гаубицами «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», минометами «Сани» и «Поднос».

Выполнение огневых задач конкурсантами будет осуществляться с командно-наблюдательных пунктов, развернутых на местности, и из командирских машин управления огнем.

Также офицеры выполнят зачетные упражнения по вождению самоходных артиллерийских установок и колесной техники.

Один из 12 лучших артиллерийских командиров примет участие в третьем отборочном этапе соревнований, который пройдет весной в масштабах ЗВО.

Всего на состязаниях задействовано свыше 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также около 30 единиц вооружения и военной техники.