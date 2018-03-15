Источник: «Авангард» планируется принять на вооружение не позже 2019 года

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» планируется принять на вооружение не позже 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс «Авангард» после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство — 2019 год", — сказал собеседник агентства.