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Учения с комплексами «Искандер» начались в Краснодарском крае
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Учения с комплексами «Искандер» начались в Краснодарском крае 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Военнослужащие расположенного в Краснодарском крае ракетного соединения, на вооружении которого состоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» начали учения.
«Военнослужащие ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, подняты по тревоге в рамках тактического учения и в настоящее время совершают комбинированный марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области» — передает ТАСС слова руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Учения, в которых задействованы порядка 500 военных и более 100 единиц техники, продлятся месяц и завершатся боевыми пусками ракет.
Напомним, в начале марте ракетчики Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произвели пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и с расстояния более 100 километров и с высокой точностью поразили командный пункт условного противника.
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