Учения с комплексами «Искандер» начались в Краснодарском крае

Военнослужащие расположенного в Краснодарском крае ракетного соединения, на вооружении которого состоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» начали учения.

«Военнослужащие ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, подняты по тревоге в рамках тактического учения и в настоящее время совершают комбинированный марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области » — передает ТАСС слова руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева

Учения, в которых задействованы порядка 500 военных и более 100 единиц техники, продлятся месяц и завершатся боевыми пусками ракет.

Напомним, в начале марте ракетчики Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произвели пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и с расстояния более 100 километров и с высокой точностью поразили командный пункт условного противника.