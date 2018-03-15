Биография российского конструктора ракетной техники Герберта Ефремова

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года исполняется 85 лет российскому инженеру-конструктору ракетной и ракетно-космической техники, Герою Социалистического Труда, Герою Труда Российской Федерации Герберту Ефремову.

Герберт Александрович Ефремов родился 15 марта 1933 года в селе Малое Заречье Белозерского района Северного края РСФСР (ныне — в Вологодской области РФ), в семье военного и работницы местного отдела Культпросвета. Имя получил в честь британского писателя-фантаста Герберта Уэллса

В 1956 году окончил Ленинградский военно-механический институт (ныне — Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург ) по специальности «Приборостроение».

Кандидат технических наук (1986), профессор Московского государственного технического университета ( МГТУ ) им. Н. Э. Баумана (1996).

После окончания вуза был направлен с Союзное ОКБ-52 Минавиапрома СССР в Реутове Московской области (конструкторское бюро ракетно-космической техники под руководством академика Владимира Челомея; с 1965 года носило название Центральное конструкторское бюро машиностроения, ЦКБМ, Министерства общего машиностроения СССР; с 1983 года — Научно-производственное объединение машиностроения, ныне — АО «Военно-промышленная корпорация „НПО машиностроения“).

В 1956-1959 годах Герберт Ефремов работал в бюро инженером, старшим инженером, инженером-конструктором 2-й категории. В 1962 году занял пост заместителя начальника конструкторского бюро — ведущего конструктора, в 1964 году был назначен начальником проектного подразделения предприятия.

В 1970-1984 годах — заместитель главного конструктора и начальника ЦКБМ (в 1970 — и. о.). После смерти Челомея в 1984 году стал генеральным конструктором НПО машиностроения. В 1991 году занял пост генерального конструктора — генерального директора предприятия, занимал эту должность до 2007 года.

С 2007 года по настоящее время — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор АО „ВПК „НПО машиностроения“ , советник главы корпорации по науке.

Герберт Ефремов создавал комплексы с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям с подводных лодок (П-5, С-5, „Метеорит“ и др.), противокорабельные ракетные комплексы (П-6, П-35, „Прогресс“, „Аметист“, „Малахит“, „Базальт“, „Вулкан“, „Гранит“, „Оникс“), ракетные комплексы стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100, УР-100К, УР-100Н УТТХ и др. Один из ведущих разработчиков автономных космических станций радиолокационного зондирования Земли серии „Алмаз“ (пуски в 1987 и 1991 годах), ракеты-носителя „Стрела“ (на базе РС-18Б, первый пуск в 2003 году).

Он также руководил созданием спутников связи „Руслан“ (1990-е годы, о пусках не сообщалось) и спутников-фоторазведчиков „Кондор“ (первый запуск в 2013 году). В 1990-е годы после распада СССР и резкого сокращения государственных оборонных заказов Ефремов смог сохранить научный, технический и кадровый потенциал НПО машиностроения. Под его руководством в качестве генконструктора был реализован совместный российско-индийский проект по разработке морской крылатой ракеты BrahMos (“БраМос», первый испытательный пуск в 2001 году).

Преподавал в Московском авиационном институте (1986-1995), с 1990 года по настоящее время преподает в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Автор ряда научных работ, соавтор более 80 изобретений ("Гидравлическая система летательного аппарата", «Обслуживаемый на орбите автоматический космический аппарат», «Способ поражения легкоуязвимых наземных целей сверхзвуковой ракетой и устройство для его осуществления» и др.), а также учебных пособий ("Особенности компоновки чувствительных и гироскопических приборов при проектировании КА", 1993; «Исследование устойчивости дискретной системы частотным методом», 1994; и др.). В 2016 году издана книга «Недозволенные речи», в которой собраны стенограммы публичных выступлений конструктора за 1989-2015 годах.

Награжден орденами Ленина (1963), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1959), «За заслуги перед Отечеством» II (2013) и III (2003) степеней, медалями. Кавалер ордена «Падма Бхушан» ( Индия , 2003).

Герберт Ефремов — первый и по состоянию на 2018 год единственный обладатель звания Героя Социалистического Труда (1963) и одновременно Героя Труда Российской Федерации (2017).

Лауреат Ленинской премии (1982), Государственной премии СССР (1974), Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2003, за создание и внедрение современной технологии продления срока эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения), Премии правительства РФ (2002). Также был награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета РФ (1993) и правительства РФ (2007).

Почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Член Академии военных наук РФ . Депутат Московского областного совета народных депутатов (1980-1992), кандидат в члены Московского областного комитета КПСС (1985-1991).

Почетный гражданин Реутова (1995).

Именем Герберта Ефремова названа малая планета Солнечной системы (№9718 Gerbefremov).