В Подмосковье на базе действующих предприятий создадут 15 промышленных комплексов до 2020 г.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона.

«В Московской области до 2020 г. создадут 15 промышленных комплексов на базе действующих предприятий. Промышленный комплекс — новый вид инфраструктуры в промышленном секторе Московской области для обрабатывающих производств, предприятий исследований и разработок. На данный момент идет обсуждение с экспертами и промышленниками критериев комплекса», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что для промышленных комплексов предлагается снижение ставки налога на прибыль на 4,5%, и до 1,1% (на 50%) — по налогу на имущество.