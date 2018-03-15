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В Подмосковье на базе действующих предприятий создадут 15 промышленных комплексов до 2020 г.
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В Подмосковье на базе действующих предприятий создадут 15 промышленных комплексов до 2020 г. 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона.
«В Московской области до 2020 г. создадут 15 промышленных комплексов на базе действующих предприятий. Промышленный комплекс — новый вид инфраструктуры в промышленном секторе Московской области для обрабатывающих производств, предприятий исследований и разработок. На данный момент идет обсуждение с экспертами и промышленниками критериев комплекса», — сообщили в пресс-службе.
В министерстве также отметили, что для промышленных комплексов предлагается снижение ставки налога на прибыль на 4,5%, и до 1,1% (на 50%) — по налогу на имущество.
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