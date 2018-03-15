Экипажи ЮВО открыли огонь по «противнику» авиационными ракетами в Краснодарском крае

Все упражнения летчики выполняют как по одиночке, так и в составе авиационных пар и звеньев.

Экипажи смешанного авиационного полка Южного военного округа уничтожили колонну бронетехники и наземные объекты условного противника.

В небе над Кубанью пилоты преодолевают средства ПВО, после чего открывают огонь по целям авиационными ракетами, бомбами и очередями из скорострельной пушки.

Все упражнения летчики выполняют как по одиночке, так и в составе авиационных пар и звеньев. По результатам этих учений лучшие пилоты примут участие в отборочном этапе на конкурс «Авиадартс-2018».