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Экипажи ЮВО открыли огонь по «противнику» авиационными ракетами в Краснодарском крае
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Экипажи ЮВО открыли огонь по «противнику» авиационными ракетами в Краснодарском крае 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Все упражнения летчики выполняют как по одиночке, так и в составе авиационных пар и звеньев.
Экипажи смешанного авиационного полка Южного военного округа уничтожили колонну бронетехники и наземные объекты условного противника.
В небе над Кубанью пилоты преодолевают средства ПВО, после чего открывают огонь по целям авиационными ракетами, бомбами и очередями из скорострельной пушки.
Все упражнения летчики выполняют как по одиночке, так и в составе авиационных пар и звеньев. По результатам этих учений лучшие пилоты примут участие в отборочном этапе на конкурс «Авиадартс-2018».
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