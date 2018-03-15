Под Астраханью зенитные системы «Тор-М2» сбили 10 крылатых ракет

Астраханской области зенитчики 150-й мотострелковой дивизии уничтожили десять крылатых ракет из зенитно-ракетной системы «Тор-М2». В роли воздушных мишеней выступили высокоскоростные имитаторы типа «Саман».

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, боевые стрельбы по летящим целям прошли на полигоне Капустин Яр. В учениях были задействованы 200 военнослужащих и 50 единиц техники.

"Боевые расчеты «Тор-М2», в течение одного месяца, в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей", — сообщили «РГ» в пресс-службе ЮВО.

Военном ведомстве подчеркнули, что в ходе зачетных боевых стрельб все «крылатые ракеты» условного противника были поражены с точностью до 100 процентов.