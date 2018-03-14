Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отрабатывают учебные вопросы на побережье Калининградской области

С ракетчиками проводятся занятия по тактической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков по обнаружению надводных целей, нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота принимают участие в плановых занятиях по совершенствованию ратного мастерства.

С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В соответствии с планом боевой подготовки сил флота тренировки расчетов ракетных комплексов продлятся до конца недели.

В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.