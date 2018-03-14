Ещё
Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отрабатывают учебные вопросы на побережье Калининградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отрабатывают учебные вопросы на побережье Калининградской области 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
С ракетчиками проводятся занятия по тактической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков по обнаружению надводных целей, нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.
На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота принимают участие в плановых занятиях по совершенствованию ратного мастерства.
С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки.
Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
В соответствии с планом боевой подготовки сил флота тренировки расчетов ракетных комплексов продлятся до конца недели.
В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США Артиллерийские разведчики соединения ЮВО совершенствуют навыки на новейших системах разведки В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля261
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России148
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение