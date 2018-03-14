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Экипажи танковой армии ЗВО победили на двух окружных конкурсах профессионального мастерства — в «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»
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Экипажи танковой армии ЗВО победили на двух окружных конкурсах профессионального мастерства — в «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске» 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего в состязаниях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.
В Западном военном округе (ЗВО) на полигоне Алабино в Московской области завершился окружной этап сразу двух конкурсов профессионального мастерства. В рамках «Танкового биатлона» были выявлены сильнейшие танковые экипажи, а в рамках конкурса «Суворовский натиск» — лучшие мотострелковые подразделения ЗВО.
В ходе окружного этапа «Танковый биатлон-2018», военнослужащие соревновались в вождении боевых машин и стрельбе из штатного вооружения танка, в том числе по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.
Для проверки водительского мастерства на трассах полигона соревновались 16 лучших танковых экипажей от соединений округа. Им предстояло преодолевать препятствия в виде змейки, косогора, эскарпа, контрэскарпа, противотанкового рва, колейного моста и др.
Во время окружного этапа «Суворовский натиск-2018» участвовало также 16 экипажей. При выполнении заездов участники состязаний на боевых машинах пехоты БМП-2 преодолевали наземные и водные препятствия на трассе общей протяженностью около 4 км и поражали различные мишени на удалении от 900 до 2200 метров.
В той и другой категории конкурсов профессионального мастерства победили военнослужащие танковой армии, которые примут участие во всеармейском этапе соревнований.
Всего в обоих конкурсах приняло участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.
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