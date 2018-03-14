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Северный десант разведает маршруты для тренировок военного спецназа
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Северный десант разведает маршруты для тренировок военного спецназа 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В марш-броске по Ямалу и Красноярскому краю принимают участие военные и представители концерна «Калашников».
В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала экспедиция Северного десанта. Так называют самую подготовленную группу полярников для арктических походов.
Команда из шестнадцати путешественников отправилась из поселка Тазовского, чтобы в сложных арктических условиях испытать новое оборудование и последние отечественные разработки экипировки и техники.
Среди участников экспедиции — военные офицеры и представители концерна «Калашников». Они разведают новые маршруты для тренировок спецподразделений и обновят карты ледовой обстановки.
Новые сведения помогут военнослужащим, которые несут боевую вахту в арктических широтах.
Домой Северный десант вернется через месяц. Его маршрут пройдет через села Антипаюта и Гыда, Красноярск, Дудинку на Диксон.
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