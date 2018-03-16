Новобранцы спецназа ЮВО в Ростовской области совершили первые прыжки на парашютных системах «Арбалет-2»

Перед этим военнослужащие прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле, где приобрели навыки укладки парашютов, выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.

Первые прыжки с парашютами совершили более 300 военнослужащих по призыву соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области.

Прыжки выполнялись с помощью современной парашютной системы специального назначения «Арбалет-2», а также Д-10, из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Десантирование производилось как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива.

После приземления военнослужащие совершили 20-километровый марш-бросок на специализированный полигон, где в условиях, приближенных к боевым, отработали уничтожение командного пункта условного противника

Всего в рамках учебно-боевой подготовки за год службы каждый военнослужащий соединения совершит более 15 дневных и ночных прыжков в диапазоне высот от 600 до 800 метров на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.

Кроме того, в ходе выполнения специальных задач спецназовцам предстоит после приземления выдвинуться в указанный район, выполнить элементы маскировки, скрытного передвижения к месту сбора, а также уничтожить условного противника с применением стрелкового оружия.

С военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения для десантирования личного состава в полной экипировке.

Перед совершением прыжков с парашютом разведчики прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле и на воздушно-десантном комплексе (ВДК), где приобрели навыки укладки парашютов, выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.

Парашютная система «Арбалет-2» оптимально подходит для решения стоящих перед спецназом задач, состоит на вооружении специальных и разведывательных подразделений ВДВ и предназначена для десантирования с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.

Главной отличительной особенностью данной парашютной системы от других является то, что «Арбалет-2» позволят управлять полетом, привести купол на заданную ограниченную площадку приземления.