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Специалисты судостроительного завода «Вымпел» изготовят новый грузовой корабль
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Специалисты судостроительного завода «Вымпел» изготовят новый грузовой корабль 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Торжественная церемония закладки нового корабля проекта 20360М состоится 15 марта в Рыбинске.
Специалисты судостроительного завода «Вымпел» успешно реализуют масштабные заказы Минобороны РФ. В настоящее время предприятие готовится к закладке уже второй единицы транспорта вооружения доработанного проекта 20360М.
Корабли нового поколения проекта 20360М созданы на основе проекта 20360 «Дубняк». Они будут использоваться для перевозки различных грузов и их передачи.
Длина судна составляет 77,8 метра, а ширина — 15,8 метра. Грузовой корабль сможет развивать скорость до 12 узлов, передает Newinform.
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