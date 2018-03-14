Специалисты судостроительного завода «Вымпел» изготовят новый грузовой корабль 

Торжественная церемония закладки нового корабля проекта 20360М состоится 15 марта в Рыбинске.
Специалисты судостроительного завода «Вымпел» успешно реализуют масштабные заказы Минобороны РФ. В настоящее время предприятие готовится к закладке уже второй единицы транспорта вооружения доработанного проекта 20360М.
Корабли нового поколения проекта 20360М созданы на основе проекта 20360 «Дубняк». Они будут использоваться для перевозки различных грузов и их передачи.
Длина судна составляет 77,8 метра, а ширина — 15,8 метра. Грузовой корабль сможет развивать скорость до 12 узлов, передает Newinform.