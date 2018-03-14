Командование ЮВО взяло на видеоконтроль строительство объектов инфраструктуры российской военной базы в Абхазии

В соответствии с концепцией развития и обустройства военных городков до конца текущего года будут достроены более 15 объектов, в том числе жилой комплекс из 12-ти двухэтажных домов на 200 квартир.

В целях контроля за соблюдением качества и сроков в региональном центре Южного военного округа (ЮВО) организована видеотрансляция с мест строительства объектов инфраструктуры российской военной базы в Абхазии.

На стадии завершения строительства находится спортивно-развлекательный комплекс общей площадью более 10 тыс. кв. м состоящий из гимнастического городка, 4-х баскетбольных и волейбольных площадок, легкоатлетического стадиона, поля для игры в мини футбол, 2-х полос с препятствиями и 2-х площадок для рукопашного боя.

Также планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию жилой комплекс из 12-ти двухэтажных домов на 200 квартир для военнослужащих. Уже возведены все каркасы зданий, произведена прокладка внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. Около 10 домов готовы для выполнения отделочных работ и прокладки внутренних инженерных сетей.

Военнослужащие со своими семьями заселяются в служебные квартиры с уже встроенной необходимой бытовой техникой и мебелью — электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, столами и стульями. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

Кроме того, в военной базе ведется строительство зданий школы на 200 мест и детского сада на 150 мест. Завершение работ спланированно также до декабря текущего года.

Все объекты возводятся по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов.

В соответствии с концепцией развития и обустройства военных городков до конца текущего года будут достроены более 15 объектов.