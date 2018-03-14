Разведчики Западного военного округа освоили ориентирование в глухих лесах Ленобласти

Дислоцированные в Ленинградской области подразделения войсковой разведки Западного военного округа были внезапно подняты по тревоге и с вертолетов высадились в глухомань, где учились ориентированию на незнакомой местности днем и ночью, организацией питания и ночлега в зимнем лесу, сообщает пресс-служба ЗВО.

Помимо этого, они должны были обнаружить и уничтожить диверсионную группу условного противника. Тренировка прошла в рамках лагерных сборов разведчиков, в которых участвовали около 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц техники.