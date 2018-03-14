Ещё
Разведчики Западного военного округа освоили ориентирование в глухих лесах Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведчики Западного военного округа освоили ориентирование в глухих лесах Ленобласти 

Интересант 14 марта 2018
Дислоцированные в Ленинградской области подразделения войсковой разведки Западного военного округа были внезапно подняты по тревоге и с вертолетов высадились в глухомань, где учились ориентированию на незнакомой местности днем и ночью, организацией питания и ночлега в зимнем лесу, сообщает пресс-служба ЗВО.
Помимо этого, они должны были обнаружить и уничтожить диверсионную группу условного противника. Тренировка прошла в рамках лагерных сборов разведчиков, в которых участвовали около 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц техники.
Интересант: последние новости
Российская межконтинентальная ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям СМИ сообщили о планах по созданию в России ракетно-космической мегакорпорации Граждане России предлагают назвать представленные президентом новые вооружения «Нежданчик», «Посейдон» и «Зайчик»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля261
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России148
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение