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На Кубани 670 семей военнослужащих ЮВО получили служебное жилье в 2017 году
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На Кубани 670 семей военнослужащих ЮВО получили служебное жилье в 2017 году 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Более 85% из них, получили служебные квартиры вблизи мест прохождения службы, остальным для проживания выделили жилые помещения в благоустроенных общежитиях.
В 2017 году служебное жилье получили 670 семей военнослужащих Южного военного округа, проходящих службу в соединениях и воинских частях на Кубани.
Более 90 военнослужащих получили жилищную субсидию на общую сумму более 602 млн рублей.
Более 85% военнослужащих, получили служебные квартиры вблизи мест прохождения службы, остальным для проживания выделили благоустроенные общежития.
Семейные офицеры и военнослужащие по контракту, имеющие детей обеспечиваются служебным жильём в первую очередь. Квартиры военнослужащим предоставляются по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы в данном регионе.
Важно отметить, что военнослужащие по контракту получают право на приобретение жилья по военной ипотеке после заключения второго контракта с Минобороны РФ на прохождение военной службы.
Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях в региональном отделении жилищного обеспечения в городе Краснодаре, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов.
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