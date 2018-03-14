На Кубани 670 семей военнослужащих ЮВО получили служебное жилье в 2017 году

Более 85% из них, получили служебные квартиры вблизи мест прохождения службы, остальным для проживания выделили жилые помещения в благоустроенных общежитиях.

В 2017 году служебное жилье получили 670 семей военнослужащих Южного военного округа, проходящих службу в соединениях и воинских частях на Кубани.

Более 90 военнослужащих получили жилищную субсидию на общую сумму более 602 млн рублей.

Более 85% военнослужащих, получили служебные квартиры вблизи мест прохождения службы, остальным для проживания выделили благоустроенные общежития.

Семейные офицеры и военнослужащие по контракту, имеющие детей обеспечиваются служебным жильём в первую очередь. Квартиры военнослужащим предоставляются по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы в данном регионе.

Важно отметить, что военнослужащие по контракту получают право на приобретение жилья по военной ипотеке после заключения второго контракта с Минобороны РФ на прохождение военной службы.

Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях в региональном отделении жилищного обеспечения в городе Краснодаре, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов.