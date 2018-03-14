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Белорусы создали плавающий бронегрузовик
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Белорусы создали плавающий бронегрузовик 

Quto.ru 14 марта 2018
Фото: Quto.ru
Белорусская компания «Минотор-Сервис» представила грузовой бронированный автомобиль «Витим 668240». Многоцелевая трёхосная машина способна передвигаться не только по суше, но и по воде.
Автомобиль, впервые показанный в минувшем году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в подмосковной Кубинке, предназначается для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования, огневой поддержки подразделений, обеспечения проведения спецопераций полиции и внутренних войск, защиты экипажа, для использования в качестве штурмового автомобиля и транспортной базы для лёгких систем стрелкового и ракетного вооружения, связи и другой военной техники. Модель работоспособна в диапазоне температур от −50°С до +50°С и может эксплуатироваться на высотах до 3 000 метров над уровнем моря. По суше автомобиль передвигается со скоростью до 110 км/ч, а по воде — 3 км/ч.
В движение белорусский грузовик с колёсной формулой 6×6 приводится 215-сильным турбодизелем (158 кВт), сочетающимся с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На борт машина может брать до 3,5 тонн груза. Полная масса грузовика — 11 200 кг.
На «Витим 668240» может устанавливаться зенитная установка ЗУ-23-2, миномёт 2Б9М «Василёк», станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9 на 73 мм, зенитно-ракетные системы, крупнокалиберные пулемёты и прочее вооружение. Несущая броня «Витима» защищает от попадания пули калибра 7,62 мм 57-Н-231 АКМ на дистанции 10 м. Личному экипажу не страшен взрыв под днищем гранат типа Ф-1 или РГО либо безоболочного взрывного устройства массой 0,5 кг в тротиловом эквиваленте.
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