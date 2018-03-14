В Калининграде управлять боевым кораблём умеют даже девушки

Курсантки Балтийского военно-морского Института на специальном симуляторе учатся прокладывать маршрут судна и спасают выпавших за борт людей.

Курсанток Балтийского военно-морского Института слабым полом не назовёшь. По ловкости и силе эти девушки ничуть не уступают парням. После такой насыщенной тренировки попить чай — это святое. Здесь девушки проводят досуг — общаются и читают книги.

Подъём строго в 7 утра. Носить военную форму и заплетать косы должна каждая курсантка. А ещё докладывать старшему обстановку. Командует женской ротой Александра Матус. Говорит, служба девушек-курсанток не особо отличается «мальчишеской».

Александра Матус, командир сводной женской роты Балтийского военно-морского института:

— Но девочки есть девочки. Конечно, хочется какого-то уюта, где-то мишку поставить, где открытку поздравительную. Где-то фотографию с родителями, с любимыми родственниками, с женихом. И на это, конечно, стоит иногда закрыть глаза. Потому что им немножко сложнее морально, чем юношам служить.

А здесь курсантки учатся управлять военным кораблём. Впереди — горящий катер. Девушки уверенно маневрируют судном. У каждого члена экипажа — свои обязанности. Здесь есть и штурман, и сигнальщик — совсем как на настоящем корабле.

Ирина Аксёнова, корреспондент:

— Сегодня я в роли вахтенного офицера боевого корабля. Моя задача — спасти человека, который упал за борт. Для этого надо выполнить маневр: «Человек за бортом!».

Этот тренажёр называется «Мостик 2000». Симулятор очень реалистичный — с непривычки может даже укачать. Но занятие стоит свеч. Будущим связисткам предстоит служить в береговых частях. У руля Сторожевого корабля — Кристина Калинина. Её миссия — удержать заданный курс.

Кристина Калинина, курсантка Балтийского военно-морского института:

— Это здорово, когда есть симулятор, на котором всё можно попробовать. Нам объясняют, куда поворачивать, сколько градусов брать. Это увлекательно. Может показаться, что легко, но, на самом деле, достаточно сложно.

Но перед тем, как встать за пульт управления, девушки учатся прокладывать маршрут корабля. Смотрят координаты, определяют течение — и заносят данные на карту.

Алина Бабенко, курсантка Балтийского военно-морского института:

— С детства мечтала, смотрела на родителей, гордилась папой, всегда думала, что обязательно выберу эту профессию. Что стану военной. Когда меня спрашивали в детстве: «Девочка, кем ты будешь?». «Я буду военной дамой». Ну, мечта осуществилась — я поступила.

Раньше считалось, что женщине не место на корабле. Сегодня даже курсантки доказывают, что способны справиться с морскими задачами не хуже мужчин.