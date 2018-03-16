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Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» провели электронные пуски в Калининградской области
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Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» провели электронные пуски в Калининградской области 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Технические характеристики ракетного комплекса «Бастион» позволяют уничтожать надводные и наземные цели в радиусе около 300 километров. Для самого западного региона страны это означает эффективный контроль не только территории области, но и значительной части акватории Балтийского моря.
В Калининградской области прошли военные учения, в котором были задействованы береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Расчетам нужно всего несколько минут, чтобы привести технику в боевое положение. Время развертывания из походного положения в боевое составляет меньше пяти минут. Для этого нужна относительно ровная поляна или участок дороги. Все остальное — дело техники.
Самое современное оружие, одна из новейших разработок отечественного ВПК.
«Удобно очень, удобно и современно. Все думает сама, много ничего не надо делать. Точное оружие? Достаточно точное», — рассказал старший техник-оператор первой стартовой батареи ПБРК «Бастион» Василий Ефимов.
Пусковые установки размещены на шасси тяжелого тягача. На трассе скорость составляет 60 километров в час.
В кабине все с максимальным комфортом. Она управляется как обычный автомобиль Также присутствует камера заднего вида, спутниковая система ГЛОНАСС и кондиционер — премиум класс среди ракетный комплексов. Сегодня военнослужащие выполняют так называемые электронные пуски. Все как в боевой обстановке, только без фактического залпа.
«Тренируемся с определенной периодичностью, но скажем так очень часто. Все это для того, чтобы личный состав в любую минуту мог выполнить поставленную задачу», — отметил командир стартовой батареи ПБРК «Бастион» Алексей Митор.
Технические характеристики ракетного комплекса «Бастион» позволяют уничтожать надводные и наземные цели в радиусе около 300 километров. Для самого западного региона страны это означает эффективный контроль не только территории области, но и значительной части акватории Балтийского моря.
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