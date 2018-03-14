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Спецназ ЮВО на занятиях в Ставропольском крае обнаружил условно раненого военнослужащего с применением КРУС «Стрелец»
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Спецназ ЮВО на занятиях в Ставропольском крае обнаружил условно раненого военнослужащего с применением КРУС «Стрелец» 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Каждый военнослужащий из состава разведгрупп был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным в нее многофункциональным комплексом «Стрелец», который представляет собой мобильную персональную информационно-управляющую систему.
Военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в ходе практических тренировок отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
Каждый военнослужащий из состава разведывательных групп был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным в нее многофункциональным комплексом «Стрелец», который представляет собой мобильную персональную информационно-управляющую систему.
При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Военнослужащему надо нажать всего пару кнопок и координаты его местонахождения или расположения противника появятся на компьютере командира.
В ходе тренировки военные медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием КРУС «Стрелец» и беспилотного летательного аппарата. Эвакуация проводилась из условно затопленной или неисправной бронетехники.
Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 специальных машин, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».
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