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«Терминаторы» примут участие в параде Победы 9 мая в Москве
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«Терминаторы» примут участие в параде Победы 9 мая в Москве 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Уникальные российские боевые машины «Терминатор» впервые появятся 9 мая на Красной площади во время парада Победы, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Сотрудники нижнетагильского «Уралвагонзавода» готовят к отправке в Москву десять боевых машин поддержки танков «Терминатор». Военная техника будет показана на параде Победы на Красной площади», — говорится в сообщении.
Сейчас собранные БМПТ проходят заводские испытания. В ближайшее время военная техника будет отправлена в Москву для репетиций, которые пройдут на подмосковном полигоне.
«Терминаторы» относятся к классу многоцелевых высокозащищенных боевых гусеничных машин огневой поддержки. Обладают мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью.
Данные машины могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
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