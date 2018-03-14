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Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование
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Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Российские десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военнослужащие подразделения сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Беларусь впервые проведут совместное десантирование с больших высот. Об этом в среду сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Высадка российско-белорусского десанта пройдет в рамках первых совместных тактических учений 2018 года, которые состоятся в период с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ «Поливна» в Ульяновской области.
После приземления российские и белорусские парашютисты совместно выполнят учебно-боевую задачу по разведке на местности. Условный враг, отмечают в российском военном ведомстве, у военнослужащих двух стран будет один — отряды незаконных вооруженных формирований.
Всего в показных совместных учениях будут задействованы около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники.
Отмечается, что российско-белорусские учения пройдут в соответствии с планом сотрудничества между министерством обороны РФ и военным ведомством Республики Беларусь. В ходе учения российские и белорусские десантники на практике отработают комплекс задач по совместным миротворческим действиям.
В пресс-службе ВДВ в свою очередь добавили, что высотная воздушно-десантная подготовка будет выполняться с использованием специального кислородного оборудования. Высотные прыжки совершаются российскими десантниками с использованием парашютной системы специального назначения «Арбалет». Проходя программу подготовки, десантники спецподразделений ВДВ совершают парашютные прыжки с высот от 4 до 8 тысяч метров. Перед совершением прыжков каждый военнослужащий отрабатывает навыки свободного падения на практических занятиях в вертикальном аэродинамическом комплексе. Соответствующая подготовка военнослужащих ВДВ проводится на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки в Рязани.
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