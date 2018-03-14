Войска РХБ защиты ЦВО проводят лагерный сбор

Инструкторы, имеющие боевой опыт, проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Воинские части и подразделения РХБ защиты Центрального военного округа в рамках лагерного сбора отработают комплексную оптимизированную программу полигонных работ.

Инструкторы, имеющие боевой опыт, проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Военнослужащие получат навыки противодействия диверсионно-террористическим группам противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.