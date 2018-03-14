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Войска РХБ защиты ЦВО проводят лагерный сбор
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Войска РХБ защиты ЦВО проводят лагерный сбор 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Инструкторы, имеющие боевой опыт, проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.
Воинские части и подразделения РХБ защиты Центрального военного округа в рамках лагерного сбора отработают комплексную оптимизированную программу полигонных работ.
Инструкторы, имеющие боевой опыт, проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.
Военнослужащие получат навыки противодействия диверсионно-террористическим группам противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.
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