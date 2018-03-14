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Мотострелки ЦВО на Тоцком полигоне приступили к огневой подготовке
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Мотострелки ЦВО на Тоцком полигоне приступили к огневой подготовке 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие в составе подразделений до батальона выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова АК-74, 7,62-мм пулемета «Печенег», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, снайперской винтовки Драгунова.
Мотострелки Центрального военного округа приступили к занятиям по огневой подготовке на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Военнослужащие в составе подразделений до батальона выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова АК-74, 7,62-мм пулемета «Печенег», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, снайперской винтовки Драгунова.
Экипажи бронетранспортёров БТР-82АМ и боевых машин пехоты БМП-2 совершенствуют навыки по разведке целей и корректированию огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин проходит в дневное и ночное время суток с места и в движении.
В мероприятиях принимают участие более 700 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.
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