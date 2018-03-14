Мотострелки ЦВО на Тоцком полигоне приступили к огневой подготовке

Военнослужащие в составе подразделений до батальона выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова АК-74, 7,62-мм пулемета «Печенег», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, снайперской винтовки Драгунова.

Мотострелки Центрального военного округа приступили к занятиям по огневой подготовке на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Военнослужащие в составе подразделений до батальона выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова АК-74, 7,62-мм пулемета «Печенег», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, снайперской винтовки Драгунова.

Экипажи бронетранспортёров БТР-82АМ и боевых машин пехоты БМП-2 совершенствуют навыки по разведке целей и корректированию огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин проходит в дневное и ночное время суток с места и в движении.

В мероприятиях принимают участие более 700 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.