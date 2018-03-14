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Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года
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Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый многоцелевой вертолет Ми-38Т планируется передать Минобороны России в четвертом квартале 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
"Холдинг «Вертолеты России» и представители Минобороны России приступят к совместным испытаниям первого серийного вертолета Ми-38Т во втором квартале этого года. По итогам испытаний транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны в четвертом квартале 2018 года", — сообщили в холдинге.
В настоящий момент на Казанском вертолетном заводе идет агрегатная сборка первого серийного вертолета Ми-38Т. «Данная модификация имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета», — отметили в холдинге.
По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, к новому вертолету проявляют интерес как российские, так и зарубежные коммерческие эксплуатанты. «В этом году мы ожидаем начала опытной эксплуатации Ми-38Т в ВКС России. Требования военных к технике всегда более высокие, и их отзывы по результатам совместных испытаний и дальнейшего применения Ми-38Т помогут понять, в каком направлении проводить модернизацию вертолета», — заявил Богинский.
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38.
Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.
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