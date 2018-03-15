Зачем США понадобились ВКС

Дональд Трамп счел «отличной идеей» создание космических войск США . Новая американская стратегия допускает, что в космосе могут вестись военные действия. «Звездными войнами» США озаботились еще в 1950-е годы, но есть причины, по которым Штаты именно теперь решили создать аналог ВКС. Что этому может противопоставить Россия

Дональд Трамп заявил, что в армии США может появиться новый род войск — космические войска.

«Моя новая национальная космическая стратегия признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия», — подчеркнул президент США. — У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот». «Если это означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — заметил на своей странице в Facebook зампред правительства России, глава наблюдательного совета «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Политически позиция России, равно как и Китая , неизменна: в космосе недопустимо размещение вооружений любого рода. Это было подтверждено в декабре 2017, в представленном странами БРИКС проекте обновленного договора о предотвращении милитаризации космоса. США блокировали российские резолюции в ООН о неразмещении ­— по сути, не желая терять технологическое лидерство, которым сейчас обладают Штаты.

Конкурентные настроения подстегнуло недавнее послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором российский лидер объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, и продемонстрировал российский ответ на «ракетный вызов» Соединенных Штатов. Сразу после этого Управление перспективных исследовательских проектов ( DARPA минобороны США поспешило сообщить, что также занимается разработкой в области гиперзвуковых технологий.

«Сейчас в США идет реальная реакция — специалисты работают, нужно найти такое оружие, которое русские не смогут создать в ближайшее время». Военный эксперт Алексей Леонков заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД

Отметим, что в России космические войска как отдельный род войск были созданы еще в 2001 году, и существовали до 2015, до слияния с ВВС в Воздушно-космические силы (ВКС). Одна из приоритетных задач ВКС — «выявление угроз в адрес России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование таких угроз». В армии Китая аэрокосмические войска как отдельный род начали создаваться в 2014. Так что, действительно может сложиться впечатление некоего отставания США.

Дональд Трамп в своем выступлении заметил, что сначала не воспринимал идею создания космических сил США всерьез, но позже пришел к выводу, что это отличная идея. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «отличная идея» пришла в голову группе конгрессменов еще летом прошлого года. Но тогда проект «космического десанта» встретил противодействие со стороны военных. Глава минобороны США Джеймс Мэттис назвал выделение космического корпуса в отдельную структуру преждевременным, а шеф ВВС Хизер Уилсон — излишним решением. Объяснялось, что это не пойдет на пользу координации военных ведомств. Приводился аргумент: в ВВС и без того уже существует Космическое командование, созданное еще в 1982 году, в разгар рейгановской программы «звездных войн».

Военно-космические разработки в рамках ВВС были начаты гораздо раньше, в 1950-е годы, параллельно программам «мирного космоса», которыми сейчас занимается НАСА , — отмечает Defense News. Тогда «мотиватором» стал запуск Советским Союзом первого спутника. Проект орбитальной космической станции ВВС США обсуждался в 1960-е (правда, этот вариант «звезды смерти» был «убит» администрацией Никсона, давшей указание сосредоточиться на беспилотных аппаратах военного назначения). Как указывает Defense News, именно ВВС совместно с НАСА курирует запуски многоразового беспилотника Boeing X-37 — в частности, например, осенью 2017 года.

Этот засекреченный мини-шаттл ряд экспертов считают прототипом космического перехватчика. Выдвигались версии, что Boeing X-37 может быть предназначен для отработки уничтожения спутников с орбиты или для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Нельзя также не упомянуть спутниковую группировку США. Судя по открытым источникам, на орбите находится 450 американских аппаратов. Из них, по оценке Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) ВКС, около 200 спутников имеют военное назначение.

C большой степенью вероятности, Соединенные Штаты обладают противоспутниковым военным потенциалом. Система ПРО США угрожает любым искусственным спутникам, находящимся на низких орбитах, — констатировал в октябре 2016 года первый замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир . Есть данные, что, например, в 2008 году американская противоракета морского базирования «Стандарт-3» в ходе учений поразила американский же спутник, находившийся на высоте 250 км.

Таким образом, американские космические силы и в нынешнем своем качестве представляют серьезную величину. Но, судя по заявлению Трампа, «отличная идея» отдельного, пятого рода войск будет воплощаться в жизнь. В чем, в таком случае, будет состоять отличие?

Не ожидайте, что в ближайшее будущее рядах армии США появится капитан Кирк из «Стартрека» или вооруженный лазерами звездный крейсер «Галактика», иронически замечает Defense News. Создание нового рода войск подразумевает не перестрелки на орбите, а повышение уровня разведки и кибербезопасности США, — сказал изданию Шон О'Киф, который был и высшим чиновником НАСА и руководителем Главного управления ВМС США при Буше-младшем . В личный состав космических войск по большей части будет входить персонал, управляющий с земли роботизированными космическими аппаратами, — считает военный эксперт Говард Маккерди.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает: «перестройка» коснется, во-первых, американской спутниковой группировки.

«Объединят под единым командованием всю группировку — спутники разведки, ретрансляции, навигации, — ранее относившиеся к ВМФ, ВВС, STRATCOM», — указал Леонков.

Военный эксперт напоминает:

Пентагон уже просил дать средства на увеличение количества спутников, в том числе, для «наблюдения за русскими» — и, в том числе, за стартами гиперзвукового оружия.

Эта задача, по оценке Леонкова, может быть решена в течение 1 года.

Во-вторых, у США в арсенале боевых разработок имеются боевые системы Falcon HTV-2 и AHW, разрабатываемые DARPA в рамках «стратегии глобального мгновенного удара», отметил Леонков. Кинетический обезоруживающий удар с орбиты подразумевает уничтожение инфраструктуры противника без угрозы радиоактивного заражения, обязательного при ядерном ударе.

В-третьих, это развитие проектов двойного, военно-гражданского назначения — упомянутых «самолетиков» Boeing X-37 и многоразовых шаттлов нового поколения Dream Chaser.

Эксперт отмечает: «Раньше у них была ставка на другие системы, но после выступления Путина они поняли, что все это малоэффективно, хотя и не признали этого. Сейчас ставят на то, что космические дела у нас идут не лучшим образом по сравнению с американцами». И, наконец, после отработок в атмосфере морского и воздушного комплексов лазерного оружия, США планируют вывести этот тип вооружений в космос. «В данном случае, американцы повторяют соответствующие советские разработки», — замечает Леонков. США хотят вывести в космос средства поражения спутниковых систем, баллистических ракет на этапе баллистического полета, гиперзвуковых систем, например, того же «Авангарда» в космосе, — резюмирует Леонков.

Расчет таков: если Россия начнет сейчас гонку космических вооружений, то мы будем в качестве догоняющих, а так как США имеют большую экономическую мощь, то, «опередив, они снова будут разговаривать с нами с позиции силы — такой расчет у них».

«Либо на то, что мы не втянемся в эту гонку и не потянем ее экономически, и встретим участь СССР — развалимся», — указывает эксперт.

Если взять космическую группировку по спутникам, то мы им, конечно, уступаем — наших раза в 3,5 меньше, если брать только те спутники, которые работают на оборону, отмечает Леонков.

Поэтому у нас сейчас одна из первоочередных задач, которую решает сейчас министерство обороны — это восполнение в полном объеме космической группировки. А это система предупреждения о ракетном нападении, спутники-разведчики, спутники-ретрансляторы. На это заложены затраты в программе перевооружения России, отмечает эксперт.

«Хотя наши разработки в этой области закончились более-менее удачно в советские времена, когда мы участвовали в космической гонке вооружений. Но со стороны американцев это носило больше пропагандистский характер — они так и не создали систем, которые можно было бы назвать космическим оружием», — отмечает Леонков. Что же касается «космических войн будущего», которые пока остаются фантастикой, но «ближнего прицела», то здесь у России есть на что опираться — на советские разработки.

»Помимо этого, у нас на орбите даже работала такая уникальная ракета, называлась она Р-36орб. Это, по сути, урезанный «Воевода», только 3-я ступень его. Она располагалась на орбите, могла совершать несколько витков и по команде с Земли могла нанести удар по любой точке земного шара. Она у нас даже стояла на вооружении», — отмечает Леонков. «Шли серьезные разработки по созданию космических платформ, у нас были работы по созданию аппаратов с ядерными энергетическими установками, в том числе спутники летали. Эта установка позволяла не только долго аппарату находиться в космосе, но и совершать энное количество маневров», — перечисляет эксперт. По его словам, орбитальные пилотируемые станции «Алмаз» («Салют») подразумевали присутствие боевых офицеров, которые испытывали комплексы космического вооружения. «Это стрелковые комплексы или их можно назвать артиллерийскими — там использовались 30-мм пушки, специальные патроны — это была уникальная разработка. Были испытаны ракеты класса космос-космос, — перечисляет собеседник.

К тому же мы отработали системы маневрирования в космосе — это так называемые двигатели холловского типа, они у нас самые современные, у американцев такого нет, они этим делом особо не занимались.

Ну и если мы дальше будем продвигать это дело, у нас самые большие наработки были по авиационно-космическим системам; кстати, именно на них основан «Авангард» — указывает эксперт. И при желании мы его можем немного изменить и он станет космическим перехватчиком и решать вопросы поражения тех спутников или космических аппаратов, которые представляют угрозу России.

Таким образом, наш ответ новой военно-космической доктрине Трампа потенциально существует; наработана огромная база знаний. У американцев такой базы нет. Это дает нам преимущество. Дело «за малым»: за практической реализацией, для которой нужно политическое решение, изыскание средств и ресурсов.