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Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии
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Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии 

Российская Газета 13 марта 2018
Анкара не будет использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"С-400 — оборонительные системы, и мы будем использовать их, только если будет нападение на Турцию. Мы не собираемся использовать российские С-400 в операции «Оливковая ветвь», — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
Глава турецкого МИД прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
На днях Чавушоглу рассказал, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитно-ракетным комплексам, а не американской противоракетной системе Patriot. По его словам, Турция ничего не получает от своих союзников по НАТО, поэтому вынуждена приобретать современные вооружения в третьих странах.
В июле 2017 года РФ и Турция договорились о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф» за 2,5 миллиарда долларов. Накануне помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин рассказал о том, что контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.
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