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В военной гавани Балтийского флота военные ныряльщики соревнуются в водолазном многоборье
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В военной гавани Балтийского флота военные ныряльщики соревнуются в водолазном многоборье 

Вести Калининград 14 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Сильнейшие отправятся на всеармейские игры «Глубина 2018», которые пройдут в Севастополе в июне.
Константин Морозов, корреспондент:
— Вот в таком снаряжении водолазы Балтийского флота ежедневно готовятся к соревнованиям «Глубина». На мне сейчас около 40 килограммов и это без шлема. Вот этот тренажер называется затопленный отсек, водолазам нужно как можно быстрее спуститься в воду и заварить все пробоины.
Чтобы добраться до дна военной гавани одного снаряжения мало, нужна специальная подготовка. Юрий Мирный и Антон Поддубный — проверенные бойцы. В морях водолазы защищаются ножом от нападения акул. А пудовые ботинки нужны, чтобы передвигаться по грунту, но главное для ныряльщиков — запасы воздуха.
Антон Поддубный, водолаз:
— По снаряжению штатно жилет, там сзади находиться аварийный запас воздуха, то есть в случае, если основной закончился или оборвало шланги, открываешь на шлеме вентиль аварийной подачи и пошло дыхание с запасного баллона.
Отсчёт времени по свистку. Водолаз с ножницами по металлу в руках спускается под воду. Ныряльщикам нужно пробиться через завал в помещение. Для этого нужно распилить доски определенной длины, и заделать пробоину. На всё минуты. Самое опасное упражнение на соревнованиях — работа с током под водой.
Юрий Мирный, водолаз:
— Там всё на ловкость, на быстроту, поэтому, чем быстрей, тем лучше. Это на суше взял и перепилил, а под водой всё по-другому, надо ещё думать о своём здоровье, чтобы снаряжение не подвело слушать надо снаряжение!
За звание лучших на Балтийском флоте сейчас соревнуются более 30 человек из различных подразделений. Победители отправятся на всеармейские игры под названием «Глубина — 2018», которые пройдут в Севастополе в июне.
Павел Глумов, старший специалист спасательного отряда Балтийского флота:
— На них будут принимать участие представители всех флотов, плюс дополнительные водолазы спасатели, курсанты водолазы, ну и, соответственно, Каспийская флотилия.
По итогам состязаний в Севастополе будет сформирована сборная, которая представит нашу страну на международных армейских играх.
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