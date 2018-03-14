США хотят создать космические войска по образцу российских, считает эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род вооруженных сил — космические войска. «Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — сказал американский лидер. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

Небоевые войска с космодесантом

"Можно сказать, что США идут по нашим стопам. Россия давно создала космические войска как отдельный род войск (сейчас — в составе Воздушно-космических сил ВС РФ). У них эти структуры входили в состав военно-воздушных сил и частично — в состав национального разведывательного офиса, который управляет всеми американскими военными спутниками", — заявил РИА Новости в среду Мураховский.

Он отметил, что заявлять о создании космических сил в США начали в прошлом году. «В рамках своей концепции многосредных боевых действий Multi-Domain Battle они отнесли космос к отдельной среде боевых действий — помимо воздуха, моря, земли. Новыми средами они считают космос и киберпространство. Киберподразделения они уже создали в составе министерства обороны , теперь собираются создать космические войска как отдельный род войск», — сказал эксперт.

"Пока они говорят, что это будет небоевой род войск, обеспечивающий связь, систему предупреждения о ракетном нападении, радары навигационно-топографического обеспечения, спутниковые навигационные системы. При этом они продолжают испытывать, назовем его так, воздушно-космический самолет — проекты с индексом «Х»: Х-37, гиперзвуковой аппарат Х-43", — подчеркнул Мураховский.

По его словам, США считают, что Россия и Китай разрабатывают боевые средства (противоспутниковые системы) для действий в космосе, «и сами собираются этим заниматься и уже занимаются в виде всяких опытных образцов и проектов».

"В американской прессе и сетевых ресурсах, которые занимаются военными вопросами, были вбросы о создании в составе космических войск неких десантных подразделений. Видимо, имеются в виду именно двухсредные воздушно-космические самолеты, которые в перспективе смогут высаживать десант. Думаю, это дело весьма отдаленного будущего, если вообще у них получится. Пока у США планы именно по действиям в космическом пространстве", — полагает военный аналитик.

Асимметричное соревнование

По мнению Мураховского, «для нас ничего нового здесь нет». «Для России главное, чтобы соблюдалось соглашение о демилитаризации космического пространства, и никакие американские боевые средства — средства поражения, в том числе и в электромагнитном спектре, в космос не выводились. Тем более, чтобы там не размещалось ядерное оружие, лазеры с ядерной накачкой, кинетические, электромагнитные средства поражения спутников вероятных, назовем так, противников», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что США выдвигают в адрес России претензии, что она обладает космическими аппаратами, «которые могут осуществлять достаточно широкие маневры на орбите, подходить к „чужим“ спутникам, снимать их с орбиты либо менять ее так, чтобы они сами падали». «Но это уже не боевое средство. Это уже, как на дороге: надо разобраться, кто кого подрезал, кто обгонял. Главное для нас в этой сфере, чтобы в космосе не размещалось оружие. Остальное мы все переживем», — считает эксперт.

По его словам, «США по спутниковой орбитальной группировке превосходят Россию более чем в десять раз — у них около 500 космических аппаратов; при этом значительную часть составляют спутники исключительно военного назначения, в том числе системы SBIRS (Space-Based Infrared System — комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет) системы предупреждения о ракетном нападении».

Мураховский считает, что «соревноваться с США напрямую не стоит — нам надо обеспечить потребности Вооруженных сил РФ в рамках задач, которые они решают».

"Надо обеспечить три основные вещи в интересах обороны России. Это система предупреждения о ракетном нападении и вообще запуска наземных ракет. Это система целеуказания оптико-электронной разведки и закрытая автономная система спутниковой навигации. Для всего остального — картографирования, топогеодезического, навигационного обеспечения, связи — мы можем использовать и спутники двойного назначения. А я говорю именно о военном сегменте. Это мы должны делать в рамках формируемой сейчас на орбите единой космической системы", — заключил военный эксперт.

Дело нескольких лет В конце февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что война в космосе — дело нескольких лет. По его мнению, Соединенным Штатам надо добиться превосходства в космическом пространстве. Он добавил, что для повышения огневой мощи США необходимо интегрировать разведку и коммуникационные возможности в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе.

Ранее представители Пентагона и военно-воздушных сил США выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

Согласно данным Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в 2018 году составляет 7,75 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 миллиарда долларов.