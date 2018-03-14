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Количество полетов в воздушном пространстве РФ в феврале выросло на 10,03% — до 106 тыс.
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Количество полетов в воздушном пространстве РФ в феврале выросло на 10,03% — до 106 тыс. 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Количество полетов в воздушном пространстве России в феврале 2018 г. выросло на 10,03% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 г. и составило более 106 тыс. единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Российские и иностранные пользователи воздушного пространства Российской Федерации выполнили в феврале 106 тыс. 384 полета, превысив показатели аналогичного периода прошедшего года на 10,03%. На внутренних воздушных линиях совершено 51 тыс. 499 полетов, рост составил 7,69%. На международных трассах осуществлено 54 тыс. 885 полетов (плюс 12,32%), из которых транзитом через РФ выполнен 21 тыс. 61 полет (плюс 11,24%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в январе-феврале 2018 г. отечественные и зарубежные авиаперевозчики совершили 221 тыс. 686 полетов (рост составил 10,41%). По внутренним маршрутам совершено 104 тыс. 948 полетов (рост — 8,68%). На международных трассах обслужено 116 тыс. 738 полетов (рост — 12,02%), в том числе транзитом через воздушное пространство России 45 тыс. 392 полета (рост — 10,22%).
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