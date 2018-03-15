«Красная звезда» рассказала о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» 

В номере пятницы также сообщается об участии Президента России Владимира Путина и Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в работе форума «Россия — страна возможностей».
В номере пятницы помещён материал о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», которая прошла в парке «Патриот» в Подмосковье. Ее участники отмечали, что развитие технологий искусственного интеллекта поможет оказывать эффективное противодействие в информационном пространстве и побеждать в кибервойнах.
Сообщается об участии Президента России Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в работе форума «Россия — страна возможностей». Отмечается, что глава военного ведомства рассказал об уникальном военном инновационном технополисе «Эра», который начнёт работать уже в этом году.
В репортаже из Липецка рассказывается о лётчиках Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России капитанах Игоре Бородачёве и Владимире Громове, награжденных недавно медалью Нестерова.
Публикуется также материал о сегодняшнем дне и перспективах развития Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова — единственного на Дальнем Востоке военно-морском вузе.
В рамках проекта «Электронная приемная», реализуемого совместно с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ), на вопрос читателя отвечает руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.