«Красная звезда» рассказала о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения»

В номере пятницы помещён материал о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», которая прошла в парке «Патриот» в Подмосковье . Ее участники отмечали, что развитие технологий искусственного интеллекта поможет оказывать эффективное противодействие в информационном пространстве и побеждать в кибервойнах.

Сообщается об участии Президента России Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в работе форума «Россия — страна возможностей». Отмечается, что глава военного ведомства рассказал об уникальном военном инновационном технополисе «Эра», который начнёт работать уже в этом году.

В репортаже из Липецка рассказывается о лётчиках Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России капитанах Игоре Бородачёве и Владимире Громове , награжденных недавно медалью Нестерова.

Публикуется также материал о сегодняшнем дне и перспективах развития Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова — единственного на Дальнем Востоке военно-морском вузе.