Ещё
«Красная звезда» рассказала о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Красная звезда» рассказала о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В номере пятницы также сообщается об участии Президента России Владимира Путина и Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в работе форума «Россия — страна возможностей».
В номере пятницы помещён материал о конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», которая прошла в парке «Патриот» в Подмосковье. Ее участники отмечали, что развитие технологий искусственного интеллекта поможет оказывать эффективное противодействие в информационном пространстве и побеждать в кибервойнах.
Сообщается об участии Президента России Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в работе форума «Россия — страна возможностей». Отмечается, что глава военного ведомства рассказал об уникальном военном инновационном технополисе «Эра», который начнёт работать уже в этом году.
В репортаже из Липецка рассказывается о лётчиках Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России капитанах Игоре Бородачёве и Владимире Громове, награжденных недавно медалью Нестерова.
Публикуется также материал о сегодняшнем дне и перспективах развития Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова — единственного на Дальнем Востоке военно-морском вузе.
В рамках проекта «Электронная приемная», реализуемого совместно с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ), на вопрос читателя отвечает руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Моряки-подводники Северного флота отметят профессиональный праздник на боевых постах
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля253
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России120
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение