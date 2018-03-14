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Разведчики ЗВО приняли на вооружение новейшие бронеавтомобили «Мустанг»
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Разведчики ЗВО приняли на вооружение новейшие бронеавтомобили «Мустанг» 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
На них смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также сопровождение колонн, действия в населенных пунктах, перевозку спецгрузов.
Новейшие бронеавтомобили «Мустанг» на базе КамАЗ-5350 поступили на вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области.
Данные машины могут передвигаться по сильнопересеченной местности, отличаются повышенной надежностью и увеличенным классом защиты военнослужащих от взрывных устройств.
На базу грузовых автомобилей «Мустанг» смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также сопровождение колонн, действия в населенных пунктах, перевозку специальных грузов.
Скорость движения бронеавтомобиля по пересеченной местности — до 100 км/час, запас хода — до 1,5 тыс. км. В защитной бронекапсуле может размещаться группа из 12 военнослужащих или несколько тонн груза.
При этом бронемашины выдерживают попадание 30-мм снарядов и подрыв на самодельных взрывных устройствах, оснащенных несколькими килограммами взрывчатых веществ.
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