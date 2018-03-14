Разведчики ЗВО приняли на вооружение новейшие бронеавтомобили «Мустанг»

На них смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также сопровождение колонн, действия в населенных пунктах, перевозку спецгрузов.

Новейшие бронеавтомобили «Мустанг» на базе КамАЗ-5350 поступили на вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области

Данные машины могут передвигаться по сильнопересеченной местности, отличаются повышенной надежностью и увеличенным классом защиты военнослужащих от взрывных устройств.

На базу грузовых автомобилей «Мустанг» смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также сопровождение колонн, действия в населенных пунктах, перевозку специальных грузов.

Скорость движения бронеавтомобиля по пересеченной местности — до 100 км/час, запас хода — до 1,5 тыс. км. В защитной бронекапсуле может размещаться группа из 12 военнослужащих или несколько тонн груза.

При этом бронемашины выдерживают попадание 30-мм снарядов и подрыв на самодельных взрывных устройствах, оснащенных несколькими килограммами взрывчатых веществ.