Корабль Северного флота проведет стрельбы в Баренцевом море

Корабль Северного флота проведет артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

"Экипаж корабля отработает комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также отработает уничтожение плавающей мины", — сообщает пресс-служба. Тральщик "Котельнич" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведет стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

Стрельбы проведут универсальными скорострельными установками калибра 30 мм.

Базовый тральщик "Котельнич" предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне. Для снижения магнитного поля корабля его корпус выполнен из дерева.

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение.