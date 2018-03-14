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Корабль Северного флота проведет стрельбы в Баренцевом море
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Корабль Северного флота проведет артиллерийские стрельбы в Баренцевом море 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Тральщик "Котельнич" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведет стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.
"Экипаж корабля отработает комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также отработает уничтожение плавающей мины", — сообщает пресс-служба.
Стрельбы проведут универсальными скорострельными установками калибра 30 мм.
Базовый тральщик "Котельнич" предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне. Для снижения магнитного поля корабля его корпус выполнен из дерева.
Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение.
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