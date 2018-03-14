В Поволжье прошли учения разведчиков

Около 500 разведчиков и артиллеристов приняли участие в учениях в Поволжье

"С помощью беспилотников "Орлан-10" и комплексов "Стрелец" разведчики засекают огневые позиции условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии в режиме реального времени. Расчеты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц отрабатывают поражение… бронетехники "противника", его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км", — отметили в пресс-службе. Более 500 военнослужащих принимаются участие в учениях разведывательных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа, которые проходят в Оренбургской области . Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа. Также в ходе учений планируется отработать задачи по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций, противоогневому маневру. "Задействованы более 500 военнослужащих и порядка 70 единиц техники", — рассказали в пресс-службе.