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В Поволжье прошли учения разведчиков
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Около 500 разведчиков и артиллеристов приняли участие в учениях в Поволжье 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более 500 военнослужащих принимаются участие в учениях разведывательных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа, которые проходят в Оренбургской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"С помощью беспилотников "Орлан-10" и комплексов "Стрелец" разведчики засекают огневые позиции условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии в режиме реального времени. Расчеты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц отрабатывают поражение… бронетехники "противника", его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км", — отметили в пресс-службе.
Также в ходе учений планируется отработать задачи по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций, противоогневому маневру. "Задействованы более 500 военнослужащих и порядка 70 единиц техники", — рассказали в пресс-службе.
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