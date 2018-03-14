«Вертолеты России» начали поставку ГТЛК 31 вертолета

"Вертолеты России", входящие в госкорпорацию «Ростех» , сегодня поставили ГТЛК первый в 2018 г. вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Вертолет был передан компании «Русские вертолетные системы».

В этом году ГТЛК получит от «Вертолетов России» еще 11 медицинских «Ансатов».

В прошлом году по контракту с ГТЛК «Вертолеты России» передали лизинговой компании 29 медицинских вертолетов. По новому контракту в 2018 году ГТЛК получит 31 вертолет: 12 «Ансатов», 13 Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ми-8МТВ-1.

Как сообщали «Вести. Экономика», правительство выдало 4,3 млрд руб. для контракта по поставке 31 вертолетов «Ансат».

В 2017 г. первый «Ансат» с медицинским модулем по контракту с ГТЛК был передан заказчику в конце мая, в 2018 г. сроки сдвинулись — первая передача состоялась уже в марте.

"Мы заблаговременно, в сентябре 2017 г., начали производство вертолетов и ставим себе задачу передать их все до конца I полугодия 2018 г. ", — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолетную технику ГТЛК получает в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации », предусматривающего развитие в России санитарной авиации.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе . В мае 2015 г. сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.