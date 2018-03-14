«Вертолеты России» начали поставку ГТЛК 31 вертолета 

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Холдинг «Вертолеты России» в 2018 г. поставит 31 медицинский вертолет «Ансат» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Вертолеты России", входящие в госкорпорацию «Ростех», сегодня поставили ГТЛК первый в 2018 г. вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Вертолет был передан компании «Русские вертолетные системы».
В этом году ГТЛК получит от «Вертолетов России» еще 11 медицинских «Ансатов».
В прошлом году по контракту с ГТЛК «Вертолеты России» передали лизинговой компании 29 медицинских вертолетов. По новому контракту в 2018 году ГТЛК получит 31 вертолет: 12 «Ансатов», 13 Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ми-8МТВ-1.
Как сообщали «Вести. Экономика», правительство выдало 4,3 млрд руб. для контракта по поставке 31 вертолетов «Ансат».
В 2017 г. первый «Ансат» с медицинским модулем по контракту с ГТЛК был передан заказчику в конце мая, в 2018 г. сроки сдвинулись — первая передача состоялась уже в марте.
"Мы заблаговременно, в сентябре 2017 г., начали производство вертолетов и ставим себе задачу передать их все до конца I полугодия 2018 г. ", — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Вертолетную технику ГТЛК получает в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», предусматривающего развитие в России санитарной авиации.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 г. сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.
Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета «Ансат» стало министерство здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет, который предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту, уже поступил в распоряжение республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших.