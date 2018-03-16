Военные железнодорожники ЗВО на учении в Рязанской области восстановят разрушенные условным противником пути

Кроме того, военнослужащие отработают минную разведку, разминирование местности, отразят нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Командно-штабное учение на местности с бригадой железнодорожных войск Западного военного округа стартовало в Рязанской области

По условиям учебного мероприятия на пункт управления соединения поступит сигнал о применении взрывного устройства большой мощности на участке железной дороги. Личному составу будет поставлена задача в кратчайшие сроки проложить обходной путь и восстановить более 100 метров железнодорожного полотна.

Кроме того, в ходе КШУ военнослужащие отработают минную разведку, разминирование местности, отразят нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На учении будет оцениваться общая способность подразделений грамотно реагировать на динамично меняющуюся обстановку и умение действовать согласно предназначению в сложных условиях.

В учении задействованы около 300 военнослужащих, более 20 единиц специальной техники.