Улан-Удэнский авиазавод в пять раз увеличил поставки запчастей для эксплуатации вертолетов

"В 2017 году У-УАЗ в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолетов. Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми-8АМТШ (В) по контракту жизненного цикла, заключенного в начале прошлого года", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также более чем на 20% выросли поставки авиационно-технического имущества для «Вертолетной сервисной компании».

Авиазавод в рамках сопровождения жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ (В) не только поставляет новые комплектующие изделия. «Также организовано взаимодействие с эксплуатирующими организациями по ремонту и возврату отремонтированных комплектующих, — пояснили в пресс-службе. — На базе предприятия и в условиях эксплуатирующих организаций выполняется плановое техническое обслуживание и оперативное восстановление исправности вертолетов».

У-УАЗ — одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов, часть из которых принята на вооружение в целом ряде стран Юго— Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, стран СНГ.