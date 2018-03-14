Военные медики Северного флота готовятся к Армейским международным играм

Выйдя на полигоны, специалисты выполнили стрельбы из штатного оружия, преодолели полосу препятствий, отработали эвакуацию условно пострадавших с поля боя и оказание им экстренной медицинской помощи.

Специалисты подразделений военно-медицинского обеспечения соединений сухопутных и береговых войск Северного флота завершили первый отборочный этап подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2018 года.

Соревнования проходили в Мурманской области. На полигонах своих соединений военные медики провели стрельбы из штатного оружия, преодолели полосу препятствий и выполнили нормативы по специальной подготовке. Они осуществили поиск и эвакуацию условно пострадавших с поля боя и оказание экстренной медицинской помощи. Для создания условий максимального приближения к боевой обстановке в ходе выполнения упражнений применялись средства имитации взрывов, холостые боеприпасы и дымовые шашки.

По итогам конкурсного отбора в каждом соединении были сформированы команды из наиболее подготовленных специалистов. Следующий этап состязаний состоится на полигоне в Печенгском районе на следующей неделе. В нём примут участие команды из арктической и отдельной мотострелковой бригады, а также морские пехотинцы.

Целью конкурса «Военно-медицинская эстафета» является совершенствование практических навыков и профессионального мастерства, развитие военно-прикладных видов спорта, пропаганда спорта как важного средства воинского воспитания и обучения личного состава медицинской службы.