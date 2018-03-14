В воинских частях ВВО стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке среди расчётов радиотехнических войск «Воздушные рубежи»

В ходе конкурса его участники выполнят нормативы по развёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт.

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) стартовал первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди расчётов радиотехнических войск округа «Воздушные рубежи».

В конкурсе принимают участие расчеты радиолокационных комплексов и аппаратных.

В ходе конкурса участники выполнят нормативы по развёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт.

Кроме того, экипажам предстоит проявить себя при совершении маршей, прохождении автодрома с различными препятствиями, в частности, необходимо преодолеть поворот под углом 90 градусов, «змейку», въезд в условный бокс под углом 90 градусов задним ходом, разворот в ограниченном пространстве.

Также военнослужащие совершат марш на запасную позицию с преодолением условно заражённого участка местности, выполнят нормативы по РХБ защите, разборке-сборке автомата и огневой подготовке.

Первый этап завершится в конце текущей недели, победители встретятся в начале апреля, чтобы в ходе второго отборочного этапа определить достойных представлять Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.