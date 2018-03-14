Швейцария разрабатывает национальную систему управления беспилотниками

В последнее время в небе Швейцарии появляется все больше беспилотников, что свидетельствует о ее техническом прогрессе в этом направлении. В связи с этим вполне естественен процесс создания единой системы управления беспилотными летательными аппаратами. Она будет отслеживать БПЛА и составлять реестр операторов, чтобы воздушное пространство страны было для них более безопасным. Новостное интернет-издание Ars Technica сообщает, что швейцарский оператор управления воздушным движением Skyquide совместно с ведущим поставщиком навигационных услуг для беспилотников — AirMap на базе ее платформы для картографирования Airmap UTM разрабатывают систему управления воздушным движением.

Однако это всего лишь небольшая часть более значимой системы — U-Space, целью которой является обеспечение безопасного доступа в европейское воздушное пространство для миллионов БПЛА и их операторов. На первом этапе в рамках U-Space будет разработан перечень услуг, подлежащих регистрации, составлен список беспилотников и операторов, а также определены районы ограничения их полетов.

По мнению экспертов, U-Space является аналогом системы, разработанной NASA — Unmanned Aircraft System Traffic Management, рассчитанной на беспилотники и небольшие самолеты, летающие на малой высоте.

Предполагается, что U-Space будет развернута в четыре этапа с 2018 по 2021 годы. В частности, на втором этапе будет осуществляться планирование, утверждение и отслеживание полетов. На третьем и четвертом этапах реализуются более сложные задачи, к примеру, «помощь при обнаружении конфликтов», а также повышение уровня автономии летательных аппаратов и их систем управления.