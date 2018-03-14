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Минобороны отобрало 50 вариантов названий для новых вооружений
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Минобороны отобрало 50 вариантов названий для новых вооружений 

Авторадио 14 марта 2018
На сайте министерства обороны начался финальный этап голосования по выбору названий для нескольких видов новейших российских стратегических вооружений. Всего в военное ведомство от интернет-пользователей поступило свыше 245 тыс. предложений с названиями. К финалу были отобраны по 50 самых популярных наименований для трех образцов вооружений — боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой. Голосование завершится 16 марта, за текущими результатами можно следить на сайте военного ведомства.
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