Минобороны отобрало 50 вариантов названий для новых вооружений 

На сайте министерства обороны начался финальный этап голосования по выбору названий для нескольких видов новейших российских стратегических вооружений. Всего в военное ведомство от интернет-пользователей поступило свыше 245 тыс. предложений с названиями. К финалу были отобраны по 50 самых популярных наименований для трех образцов вооружений — боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой. Голосование завершится 16 марта, за текущими результатами можно следить на сайте военного ведомства.