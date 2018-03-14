Очередной траулер, построенный калининградскими корабелами, спустят на воду 30 марта

Об этом сегодня сообщили представители завода «Янтарь» на встрече с губернатором Антоном Алихановым. Верфь впервые за последние 20 лет реализует контракт на строительство серии судов для отечественного рыбопромыслового флота.

Траулеры строятся для Камчатки и пойдут на промысел минтая, палтуса, трески и иваси. Первое судно спустили на воду 18 ноября прошлого года.

Алиханову представили и большой десантный корабль «Иван Грен», его планируют передать военно-морскому флоту в апреле, а также показали, как идёт модернизация заводских причалов, после её завершения в 2019 году, предприятие сможет строить более крупные корабли.

На встрече с коллективом рабочие попросили губернатора привести в порядок дорогу на пути к заводу. Алиханов пообещал включить её в программу ремонта. Также глава региона рассказал, что областные власти будут всячески продвигать завод на федеральном уровне, чтобы обеспечить его новыми заказами.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Наша задача — обеспечивать и помогать заводу находить новые заказы. Конечно, гособоронзаказ занимает достаточно большую долю, больше восьмидесяти процентов, когда-то занимал и девяносто. Но вот сейчас за счёт заказов наших рыбаков с Камчатки мы смогли разбавить эту оборонную тематику гражданским судостроением. Будем эту работу продолжать. Но, конечно, заказы и от Минобороны нам очень важны, нам важно, чтобы они были гарантированы.