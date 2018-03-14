В Польше допустили возможность увеличения числа военных из США в стране

Глава польского Минобороны рассказал, что недавно в Брюсселе встречался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом . «Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше», — сказал он в эфире польского радио.

Отвечая на вопрос, будет ли больше американских воск в Польше, Блащак заявил: «Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону». «Так скажу дипломатически», — добавил он.