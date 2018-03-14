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В Польше допустили возможность увеличения числа военных из США в стране
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В Польше допустили возможность увеличения числа военных из США в стране 

РИА Новости 14 марта 2018
ВАРШАВА, 14 мар — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не исключил увеличения численности американских войск в стране.
Глава польского Минобороны рассказал, что недавно в Брюсселе встречался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. «Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше», — сказал он в эфире польского радио.
Отвечая на вопрос, будет ли больше американских воск в Польше, Блащак заявил: «Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону». «Так скажу дипломатически», — добавил он.
В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады.
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