В Польше допустили возможность увеличения числа военных из США в стране 

ВАРШАВА, 14 мар — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не исключил увеличения численности американских войск в стране.
Глава польского Минобороны рассказал, что недавно в Брюсселе встречался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. «Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше», — сказал он в эфире польского радио.
Отвечая на вопрос, будет ли больше американских воск в Польше, Блащак заявил: «Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону». «Так скажу дипломатически», — добавил он.
В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады.