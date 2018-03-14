Алиханов: Заявления Путина в послании — гарантия загрузки судозавода «Янтарь»

По мнению губернатора Калининградской области, прозвучавшие в Послании президента РФ заявления об укреплении системы обороны в стране можно рассматривать в качестве гарантии заказов для судостроения. Об этом Антон Алиханов заявил в ходе рабочего выезда на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Комментируя перспективы изменений линейки военных заказов на предприятии, глава региона подтвердил, что они могут происходить. Это, по его словам, связано с развитием новых технологий в военном судостроении.

«Часть линейки будет меняться. Есть новые типы судов, которые будут строиться в ближайшее время в России . И те посылы, которые были даны в Послании Президента, в этом смысле гарантируют загрузку нашему Прибалтийскому судостроительному заводу», — заявил Антон Алиханов.

Основной объем продукции ПСЗ «Янтарь» обеспечивается в рамках государственного оборонного заказа. На предприятии построены и переданы в состав ВМФ несколько фрегатов проекта 11356: корабли «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров». На завершающей стадии государственных испытаний находится большой десантный корабль «Иван Грен». По заказу Минобороны РФ завод строит ещё один БДК « Петр Моргунов », а также океанографические исследовательские суда «Алмаз» и «Евгений Горигледжан».

Несмотря на увеличение за последний год доли гражданского судостроения в производственной программе ПСЗ «Янтарь», военное направление остается для предприятия преобладающим, на уровне более 80%.