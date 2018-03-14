По мнению губернатора Калининградской области, прозвучавшие в Послании президента РФ заявления об укреплении системы обороны в стране можно рассматривать в качестве гарантии заказов для судостроения. Об этом Антон Алиханов заявил в ходе рабочего выезда на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Комментируя перспективы изменений линейки военных заказов на предприятии, глава региона подтвердил, что они могут происходить. Это, по его словам, связано с развитием новых технологий в военном судостроении.
«Часть линейки будет меняться. Есть новые типы судов, которые будут строиться в ближайшее время в России. И те посылы, которые были даны в Послании Президента, в этом смысле гарантируют загрузку нашему Прибалтийскому судостроительному заводу», — заявил Антон Алиханов.
Основной объем продукции ПСЗ «Янтарь» обеспечивается в рамках государственного оборонного заказа. На предприятии построены и переданы в состав ВМФ несколько фрегатов проекта 11356: корабли «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров». На завершающей стадии государственных испытаний находится большой десантный корабль «Иван Грен». По заказу Минобороны РФ завод строит ещё один БДК «Петр Моргунов», а также океанографические исследовательские суда «Алмаз» и «Евгений Горигледжан».
Несмотря на увеличение за последний год доли гражданского судостроения в производственной программе ПСЗ «Янтарь», военное направление остается для предприятия преобладающим, на уровне более 80%.
АО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ — единственный российский судостроительный завод, расположенный в юго-восточной части Балтийского региона, вблизи от крупнейших индустриальных центров Европы, входит в »Объединенную судостроительную корпорацию». Обеспечивая занятость почти четырех тысяч человек, предприятие является одним из крупнейших работодателей Калининградской области. Площадь производственной базы ПСЗ «Янтарь» составляет около 83 га. Завод обладает собственной акваторией, достроечной набережной длиной 1,49 км, глубиной у пирса 7,5 метра.