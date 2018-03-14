Стало известно о неудачных попытках США по созданию соперника «Авангарда»

Пентагон пытался создать стратегическую гиперзвуковую систему, однако провалил разработку.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что новый ракетный баллистический комплекс «Авангард», отличается существующих типов боевого оснащения способностью со гиперзвуковой скоростью (в 20 раз выше скорости Маха) совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При этом движущийся к цели планирующий крылатый блок выполняет глубокое маневрирование — как боковое на несколько тысяч километров, так и по высоте. И эти качества делают «Авангард» абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Щербаков

В рамках концепции «Неядерного быстрого глобального удара» (НБГУ) военное руководство США пыталось создать аналогичную гиперзвуковую авиационно-космическую систему с ударным гиперзвуковым летательным аппаратом (ГЗЛА), но их планы потерпели крах.

За 10 лет были потрачены миллиарды долларов, но в конечном итоге программу пришлось закрыть. Американский аналог российского «Авангарда» носил наименование FALCON — Force Application and Launch from Continental United States, что переводится с английского, как «Применение силы при выполнении пуска с континентальной части Соединенных Штатов». Читать далее…