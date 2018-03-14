Новый экипаж МКС готовится к полету

На Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МC-08». Космонавты отрабатывают стыковку к МКС и привыкают к невесомости. В основной экипаж входят россиянин Олег Артемьев , а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд , сообщает «МИР 24».

Основной и дублирующий экипажи проводят тренировки каждый день. Стыковка запланирована в автоматическом режиме, но в случае сбоя командир должен взять управление на себя, а остальные члены экипажа будут помогать ему в определении расстояния и углов до станции. Кроме того, космонавты готовятся проводить научные эксперименты и поддерживать работоспособность станции.

Пуск запланирован на 21 марта с 1-й стартовой площадки — Гагаринского старта космодрома Байконур. Экипажу предстоит проработать на борту МКС полгода в составе 55-й и 56-й экспедиций.

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