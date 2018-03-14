Ещё
Новый экипаж МКС готовится к полету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый экипаж МКС готовится к полету 

Мир24 14 марта 2018
На Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МC-08». Космонавты отрабатывают стыковку к МКС и привыкают к невесомости. В основной экипаж входят россиянин Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, сообщает «МИР 24».
Основной и дублирующий экипажи проводят тренировки каждый день. Стыковка запланирована в автоматическом режиме, но в случае сбоя командир должен взять управление на себя, а остальные члены экипажа будут помогать ему в определении расстояния и углов до станции. Кроме того, космонавты готовятся проводить научные эксперименты и поддерживать работоспособность станции.
Пуск запланирован на 21 марта с 1-й стартовой площадки — Гагаринского старта космодрома Байконур. Экипажу предстоит проработать на борту МКС полгода в составе 55-й и 56-й экспедиций.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Лавров: Москва жестко предостерегла США от удара по Дамаску На космодроме Плесецк готовятся к очередным испытаниям ракеты «Сармат» «Илья Муромец» отправится в учебный поход
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля274
Джонсон отказался жать руку послу России158
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение