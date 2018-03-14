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ВМС США отказались от гибридных энергоустановок для эсминцев
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ВМС США отказались от гибридных энергоустановок для эсминцев 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
На создание новой силовой установки было затрачено $52 млн, но разработчикам так и не удалось добиться экономии топлива.
Командование ВМС США отказалось от программы по разработке гибридных двигательных установок для эсминцев типа Arleigh Burke, сообщает интернет-портал Defense-Aerospace.
Создание гибридной энергоустановки для боевых кораблей началось в 2016 году. Она должна была состоять из газотурбинных установок, электрогенераторов и электромоторов. Предполагалось, что турбоустановки будут раскручивать генераторы, которые будут давать ток на электрические моторы гребных винтов, а заодно обеспечивать электричеством корабельную сеть.
Проектные расчеты показывали, что гибридная установка позволит на малом ходу использовать электричество из бортовых аккумуляторов и не задействовать турбины, что в свою очередь снизило бы расход топлива. На практике выяснилось, что сэкономить не получится — мощности гибрида не хватает для одновременного обеспечения электричеством моторов на полном ходу и бортового оборудования корабля.
На сегодняшний день американские военные потратили на программу разработки уже 52 миллиона долларов. Эта сумма включает в себя расходы на оснащение гибридной установкой эсминца DDG-103 «Тракстон». В общей сложности программа должна была обойтись американскому бюджету в 356,25 миллионов долларов.
ВМС США запросили на 2018 год еще 6,3 миллиона для того, чтобы завершить переоборудование «Тракстона», однако в дальнейшем финансирование данной программы будет прекращено.
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