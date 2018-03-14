В РФ создадут единый ракетно — космический холдинг

России могут создать единый ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей ракетного вооружения, ракет-носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, пишут "Известия"

"Все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства. Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны. Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы. Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время", — отметил источник издания.

Госкорпорация "Роскосмос" получает бюджетное финансирование. В рамках Федеральной космической программы госкорпорация в 2016 г. получила 103 млрд руб., а еще 29 млрд руб. принесла ФЦП "ГЛОНАСС".