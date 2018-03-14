В России могут создать единый ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей ракетного вооружения, ракет-носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, пишут "Известия".
"Все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства. Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны. Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы. Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время", — отметил источник издания.
Новый холдинг займется производством широкого списка товаров — от зенитных снарядов и гиперзвуковых боевых блоков до межпланетных автоматических зондов. Помимо "Роскосмоса" в холдинг войдут концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Госкорпорация "Роскосмос" получает бюджетное финансирование. В рамках Федеральной космической программы госкорпорация в 2016 г. получила 103 млрд руб., а еще 29 млрд руб. принесла ФЦП "ГЛОНАСС".
"Осенью 2017 г. вице-премьер Дмитрий Рогозин обратился в правительство с предложением создать госкорпорацию "Росавиа", которая объединила бы авиастроительную отрасль и "Роскосмос". Со временем идея трансформировалась. Было принято решение, что слияние авиационной и космической отрасли нецелесообразно. А вот предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку. И в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению", — подчеркнул представитель ВПК.