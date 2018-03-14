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Более 80% военных в отдаленных районах ДФО проголосовали на выборах президента
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Более 80% военных в отдаленных районах ДФО проголосовали на выборах президента 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Более 80% военнослужащих, которые несут службу в отдаленных труднодоступных районах Дальнего Востока, приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента. На некоторые территории члены избирательной комиссии добирались на вертолете, сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"В настоящий момент свои голоса за кандидатов на главный государственный пост уже отдали военнослужащие на острове Врангеля, на островах Курильской гряды, на Сахалине и в самых отдаленных районах Камчатки. Представители территориальных избирательных комиссий в сопровождении представителей командования частей, ответственных за организацию процесса голосования, посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, работали на Чукотке и в Магаданской области", — сказал Воскресенский.
Досрочное голосование в частях войск и сил на северо-востоке России началось 25 февраля и продлится до 17 марта.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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