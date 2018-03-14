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Мотострелки при поддержке штурмовой авиации нанесли сокрушительный удар «противнику» в Киргизии
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Мотострелки при поддержке штурмовой авиации нанесли сокрушительный удар «противнику» в Киргизии 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
За действиями союзной группировки лично наблюдает командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин.
Антитеррористическая операция проходит у знаменитого озера Иссык-Куль, где на полигоне Эдельвейс начались совместные российско-киргизские учения по уничтожению боевиков.
За действиями союзной группировки лично наблюдает командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин.
Более 500 мотострелков из двух армий при поддержке штурмовой авиации окружают условных террористов и наносят им сокрушительный удар.
Россию на этих маневрах представляет тактическая группировка тувинской горнострелковой бригады. Она была сформирована всего два года назад, но уже проявила себя на учениях миротворческих сил ОДКБ в Узбекистане и Казахстане.
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