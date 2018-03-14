Мотострелки при поддержке штурмовой авиации нанесли сокрушительный удар «противнику» в Киргизии

За действиями союзной группировки лично наблюдает командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин

Антитеррористическая операция проходит у знаменитого озера Иссык-Куль, где на полигоне Эдельвейс начались совместные российско-киргизские учения по уничтожению боевиков.

За действиями союзной группировки лично наблюдает командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин.

Более 500 мотострелков из двух армий при поддержке штурмовой авиации окружают условных террористов и наносят им сокрушительный удар.