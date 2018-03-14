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На месте гибели Гагарина и Серёгина появится мемориальный комплекс
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На месте гибели Гагарина и Серёгина появится мемориальный комплекс 

ТВ-МИГ 14 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса stoleo1976.livejournal.сom  Рядом с селом Новосёлово Киржачского района, на месте гибели героев Советского Союза космонавта Юрия Гагарина и лётчика-испытателя Владимира Серёгина, появится мемориальный комплекс. На настоящий момент на сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчиков, которые выполнят работы по строительству фундамента и установке бетонных конструкций на постамент, на котором, по задумке авторов проекта, будет располагаться настоящий самолет. На эти цели из бюджета выделено почти восемь миллионов рублей. Выигравшая конкурс компания должна будет дать нешуточную гарантию — 50 лет.
Комплекс работ по созданию мемориального комплекса включает в себя благоустройство прилегающей территории и установку бюстов участников первого отряда космонавтов. На эти цели из казны уйдёт 60 миллионов.
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Мемориальный комплекс будет изображать палубу авианосца с истребителем. Для того, чтобы воплотить замысел авторов проекта в жизнь, в Киржачский район по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу доставлен самолет Миг-29.
Напомним, сейчас на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установлена памятная стела.
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